Новости по тегу #Нападение

Злоумышленница задержана, полиция выясняет ее мотивы.
От разъяренного хищника ребенка спас загоревшийся смартфон.
Подозреваемым оказался бывший учащийся этого заведения, который страдает психическим расстройством.
Ее мотивы до сих пор неизвестны.
Подозреваемый – 16-летний гражданин Хорватии – задержан при попытке скрыться. При нем нашли нож и огнестрельное оружие.
Дебошир начал конфликтовать с персоналом скорой помощи, а затем внезапно напал на правоохранителя.
Утром в агрогородке Будагово трое молодых людей в масках разбили окно частного дома и ворвались внутрь. Но хозяин успел нажать тревожную кнопку, и уже через считаные минуты туда прибыли сотрудники Департамента охраны.
7-классник ранил сотрудницу в руку.
Пострадавший сотрудник доставлен в Республиканский госпиталь МВД, где медики оказали ему всю необходимую помощь.
Преступники были взяты под стражу. Их личности пока не раскрываются. Действовали они молниеносно.
Все произошло вечером, когда улицы были полны людей, которые возвращались с работы.
Ранее поступила информация о нападении неизвестного мужчины, который бросился на двухлетнего ребенка, одной рукой поднял его и с силой бросил на пол. Малыш потерял сознания, и врачи диагностировали сотрясение мозга.
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