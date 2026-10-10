Прямой эфир

Новости по тегу #Нападение

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу
10 октября 2026 16:58

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу

Медведь напал на подростка в Алтайском крае: мальчик чудом выжил
09 октября 2026 14:08

Медведь напал на подростка в Алтайском крае: мальчик чудом выжил

Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии
21 августа 2026 20:00

Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые
05 августа 2026 19:45

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые

В немецкой гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек
09 июля 2026 06:32

В немецкой гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек

Пьяный житель Шумилино пытался застрелить милиционера – возбуждено уголовное дело
17 апреля 2026 13:45

Пьяный житель Шумилино пытался застрелить милиционера – возбуждено уголовное дело

Вооружённое нападение под Минском! Трое иностранцев задержаны по горячим следам – подробности
16 февраля 2026 16:59

Вооружённое нападение под Минском! Трое иностранцев задержаны по горячим следам – подробности

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
22 января 2026 07:58

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

В Березино мужчина нанёс сотруднику милиции несколько ударов ножом
23 ноября 2025 13:38

В Березино мужчина нанёс сотруднику милиции несколько ударов ножом

Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы
02 ноября 2025 07:44

Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих
12 сентября 2025 11:30

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих

МВД РФ: в Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка
24 июня 2025 09:45

МВД РФ: в Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка