Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем
За усердные труды во славу Белорусской православной церкви. Священник Григорий Черепенников из Узды награжден орденом Кирилла Туровского II степени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 лет он является настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла. И за это время многое сделал для святыни и прихожан.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Протоиерей Григорий Черепенников, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла:
К вере я пришел с самого детства, родился в традиционной религиозной семье, в семье священника. У меня не было перелома, поиска веры. Это все было гармонично, все было с детства в меня вложено, поэтому это нисколько не моя заслуга. Это заслуга моих родителей, которые привили мне эту веру с самого детства.
Это наша семейная традиция, и она уходит корнями в глубокую древность, потому что предки моей матери были священниками, это прослеживается до XVIII века. В то время, когда я учился, это еще был советский период, и поступить в семинарию в те времена было достаточно сложно, потому что на весь Советский Союз в то время было только три семинарии: Московская духовная семинария, Ленинградская и Одесская. Там, соответственно, был большой конкурс. Но я с божьей помощью с первого раза поступил.
Подробнее о духовном пути Григория Черепенникова смотрите в видео.