Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем

За усердные труды во славу Белорусской православной церкви. Священник Григорий Черепенников из Узды награжден орденом Кирилла Туровского II степени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 лет он является настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла. И за это время многое сделал для святыни и прихожан. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Протоиерей Григорий Черепенников, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла:

К вере я пришел с самого детства, родился в традиционной религиозной семье, в семье священника. У меня не было перелома, поиска веры. Это все было гармонично, все было с детства в меня вложено, поэтому это нисколько не моя заслуга. Это заслуга моих родителей, которые привили мне эту веру с самого детства.