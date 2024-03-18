Увидеть старт «Союз МС-25» за 120 тыс. российских рублей – что предлагают туристам на Байконуре?

На Байконуре идут последние приготовления к старту корабля «Союз МС-25». Именно на нем уже 21 марта на МКС отправится 21-я экспедиция посещения, в основном составе которой белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вывоз ракеты-носителя – процесс традиционный, но не так давно публичный. Помимо персонала «Роскосмоса» и журналистов, на площадке сотни туристов, причем легальных. За 120 000 российских рублей вам готовы предложить чартерный перелет, проживание и гида, ну и, конечно, самые звездные экскурсии, включая сам запуск. На него, кстати, ожидают порядка 5 000 зрителей со всего мира.

Долго добирались мы, но это того стоит. Мне кажется, на такое событие соберешься выбраться раз в жизни.