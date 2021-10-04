Как будут проходить вступительные и выпускные экзамены в Беларуси?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь: Сегодня у нас вообще парадоксальная ситуация в выпускных экзаменах в школе. Мы проводим выпускные экзамены в виде написания изложений по языкам, контрольной по математике, устно сдаем экзамен по истории. В то время, как вступительная кампания перешла на совершенно другой вид проведения аттестации. Я как учитель как заинтересован подготовить своего учащегося в такой ситуации?

Игорь Карпенко:

А все очень просто. В школе я заинтересован в том, чтобы он хорошо сдал школьные экзамены. Значит я его готовлю к написанию изложения. А то, что ему надо будет сдавать тест по языку, это уже не моя головная боль. Хорошо, некоторые школы предлагают вариант проведения подготовки к централизованному тестированию, открывают факультатив, может, небольшую плату берут за это. Хотя мы уже второй год практикуем в период после сдачи экзаменов бюджетные курсы для подготовки к поступлению в вузы. Мы ведем разговор о том, что давайте попытаемся совместить выпускные экзамены с экзаменами для поступления в вузы и ссузы, чтобы разгрузить ученика, чтобы не было этого повтора, определенного дублирования. То есть в такой форме изложение и контрольная, а потом еще дополнительно ЦТ и так далее. Мы его назвали, условно, национальный экзамен, который должен проводиться в пунктах тестирования, то есть элемент независимой аттестации. Мы предлагаем проводить это по двум языкам по выбору (белорусский или русский), второй экзамен по математике. И оставляем устный экзамен в школе по иностранному языку. Кто обучается на базовом уровне, они проходят точно так же два тестирования, оставляем им экзамен с присвоением квалификации по трудовому обучению там, где мы даем ту или иную профессию. Такая у нас форма сегодня существует. Вот о чем идет речь. Если мы сейчас окончательно определимся по кодексу, а мы должны его рассмотреть на осенней сессии в Палате представителей, потом еще Совет Республики должен посмотреть, Президент должен подписать. Скорее всего, такая аттестация возможна с 2023 года.