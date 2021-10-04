На границе с Польшей снова обнаружили беженцев, двое без сознания

Новости Беларуси. На линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти.
Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства.