Как учился в школе министр образования Игорь Карпенко?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Нет, у меня не золотая медаль, но средний балл моего аттестата – 4,6 балла. Это не была золотая медаль, но вместе с тем у меня были достаточно неплохие оценки в аттестате. По своему уровню знаний я вполне мог бы поступить. К сожалению, так случилось. Хотя я не сожалею, потому что все это тоже жизненный опыт. Работа в школе, я очень тепло вспоминаю тот коллектив, который меня, 17-летнего пацана, принял. Зигмунд Игнатьевич Саблевский – директор, с которым я работал, уже человек убеленный сединами, опытом, ныне его уже нет в живых. Столько времени прошло, но он сыграл серьезную, ключевую роль в моем становлении, укреплении позиции, в выборе педагогической профессии. Потом тоже были различные учителя, завуч по воспитательной работе, просто учителя-предметники языка, физики, математики. Достаточно был сплоченный коллектив. Они всем этим сплоченным коллективом приехали меня провожать в армию.

Ольга Коршун:

То есть школа была настоящей семьей.