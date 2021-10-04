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Тепло и без осадков. Сев озимых в такую погоду планируется завершить скорее

04 октября 2021 08:41
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Новости Беларуси. До +19 градусов и преимущественно без осадков. Комфортную погоду 4 октября обещают синоптики по всей стране. Этим, безусловно, воспользуются аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тепло и без осадков. Сев озимых в такую погоду планируется завершить скорее -1

За последние дни им и без того удалось нарастить темпы озимого сева. Он проведен уже на 82 % планируемых площадей. Ближе всех к завершению работ – Брестская и Могилевская области.  

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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