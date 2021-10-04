Тепло и без осадков. Сев озимых в такую погоду планируется завершить скорее

Новости Беларуси. До +19 градусов и преимущественно без осадков. Комфортную погоду 4 октября обещают синоптики по всей стране. Этим, безусловно, воспользуются аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние дни им и без того удалось нарастить темпы озимого сева. Он проведен уже на 82 % планируемых площадей. Ближе всех к завершению работ – Брестская и Могилевская области.