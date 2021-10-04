За призывы к санкциям – до 6 лет лишения свободы. Олег Белоконев о поправках в УК

До этого депутаты провели обсуждения всех актуальных вопросов в избирательных округах. Предложения поступили и от граждан во время диалоговых площадок. Единый день голосования предусматривает, что выборы в парламент и местные советы будут проходить одновременно. Это значительно сэкономит затраты на избирательную кампанию. Законопроект предусматривает и продление полномочий нынешних депутатов местных советов до ноября 2023 года.

Еще один законопроект, как подчеркнули парламентарии, стратегической важности приняли 4 октября в первом чтении. Поправки в Уголовный кодекс ужесточают ответственность за призывы к санкциям.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Статья немножко видоизменена. Первая часть – более легкая, связанная с призывами к свержению власти, конституционного строя, с призывом к терактам, к измене родине, в том числе к мерам ограничительного характера: к санкционной политике против Республики Беларусь или против ее физических и юридических лиц. Она будет наказываться лишением свободы до 6 лет или ограничением свободы до 5 лет. Это, скажем так, первая часть, она более мягкая. Вторая часть связана больше всего с призывами к иностранному государству. Если человек обращается. То же самое при отсутствии более тяжких последствий. Она будет наказываться до 10 лет. Третья часть, это уже с использованием глобальной сети Интернет, медиаресурсов, должностным лицом с использованием своего служебного положения, которое повлекло тяжкие последствия. В этой ситуации уже будет до 12 лет.

В первый день сессии депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии, лиц, пребывающих без разрешения. Документ подготовлен как ответ на недружественные действия, принятые Евросоюзом в отношении нашей страны.