Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.
Психолог: «Агрессия – это нормальное состояние, проблема в том, что мы не умеем её конструктивно выражать»
Психолог о причинах подростковой агрессии: «Смотрит, какую модель поведения дают родители»
«До Интернета тоже была агрессия, просто он нам дал другие способы её выражения»
Благополучная семья, а подросток агрессивный: в чём причина?
Как распознать у подростка склонность к агрессии?
Психолог о менталитете: «Для наших детей что-то сказать учителю, это называется не помочь, а наябедничать»
Почему родителям важно приглашать в гости друзей подростка?