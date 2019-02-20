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Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

20 февраля 2019 10:11
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Психолог: «Агрессия – это нормальное состояние, проблема в том, что мы не умеем её конструктивно выражать»

Психолог о причинах подростковой агрессии: «Смотрит, какую модель поведения дают родители»​​​​​​​

«До Интернета тоже была агрессия, просто он нам дал другие способы её выражения»

Благополучная семья, а подросток агрессивный: в чём причина?​​​​​​​

Как распознать у подростка склонность к агрессии?​​​​​​​

Психолог о менталитете: «Для наших детей что-то сказать учителю, это называется не помочь, а наябедничать»​​​​​​​

Почему родителям важно приглашать в гости друзей подростка?​​​​​​​

# Психология # общество # Светлана Ладысюк # Фотофакт

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