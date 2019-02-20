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«До Интернета тоже была агрессия, просто он нам дал другие способы её выражения»

20 февраля 2019 11:06
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

В чём причина агрессии у подростков? Отсылка на Интернет это очень лёгкая отговорка?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:
Это попытка найти что-то одно и чтобы была иллюзия. Мы это одно устраним и проблема будет решена. До Интернета тоже была агрессия в её деструктивных формах, просто Интернет нам дал какие-то другие способы выражения агрессии. Но мы же с вами не может против прогресса бороться!

 

# Психология # общество # Светлана Ладысюк # Фотофакт # общество

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