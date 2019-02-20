«До Интернета тоже была агрессия, просто он нам дал другие способы её выражения»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

В чём причина агрессии у подростков? Отсылка на Интернет – это очень лёгкая отговорка?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

Это попытка найти что-то одно и чтобы была иллюзия. Мы это одно устраним и проблема будет решена. До Интернета тоже была агрессия в её деструктивных формах, просто Интернет нам дал какие-то другие способы выражения агрессии. Но мы же с вами не может против прогресса бороться!