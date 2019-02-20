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Психолог о причинах подростковой агрессии: «Смотрит, какую модель поведения дают родители»

20 февраля 2019 11:05
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

В чём причина агрессии: в гормонах подростка, в семье, в социальном окружении, в школе или это совокупность всех этих факторов?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:
Это всегда совокупность факторов, но если говорить о какой-то динамике, я бы, конечно, начала с семьи, потому что в семье ребёнок усваивает модель. Одно поведение подкрепляется, другое – нет. Он смотрит на родителей, какую модель дают родители поведения, как они добиваются того, чтобы удовлетворять свои потребности, точно так же копирует и он, подражает родителям.

Психолог о причинах подростковой агрессии: «Смотрит, какую модель поведения дают родители»-1

 

# Психология # общество # Светлана Ладысюк # Фотофакт # общество

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