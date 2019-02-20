Психолог о менталитете: «Для наших детей что-то сказать учителю, это называется не помочь, а наябедничать»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

На вопрос, как распознать у подростков склонность к агрессии, психолог посоветовала чаще разговаривать с детьми.

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

К ребёнку должны быть внимательны и учителя, и родители, и школьный психолог, и сверстники. Когда мы будем внимательны друг к другу, тогда многие вещи мы просто увидим раньше, чем они приобретут деструктивную форму.

Такая утопическая ситуация, в каком-то смысле. Особенно, что касается сверстников.

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

Наверное, это ещё особенность нашего менталитета. Для наших детей вовремя что-то сказать учителю, это называется наябедничать. Не помочь, а наябедничать. А ведь могут быть подростковые проблемы, которые видны только сверстникам. Вот родителям и учителям они, например, не видны. Такое тоже может быть.