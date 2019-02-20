Благополучная семья, а подросток агрессивный: в чём причина?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Много таких случаев, когда, казалось бы, в хорошей семье, которая на хорошем счету, и родители хорошие, и всё у них прекрасно, но вдруг у ребёнка начинает проявляться агрессия каким-то не социально приемлемым способом. Почему так происходит?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

Во-первых: «Казалось бы, хорошая семья», – как вы сказали. То, что лежит на поверхности, как благополучная семья, может изнутри быть жёсткой, диктат над ребёнком, например, гиперопека такая. И наступает момент, вот знаменитый подростковый возраст, когда чувство взрослости требует своего выхода, а с ним ведут себя, как с ребёнком. И вот протест может проявляться просто в агрессивном поведении, но и биологию тоже никто не исключал. Подростковый возраст, гормональный всплеск может инициировать эмоциональную неуравновешенность. И на фоне эмоциональной неуравновешенности может быть последняя капля, и вот эту роль последней капли может выполнить социальное окружение.