Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Как распознать у подростка склонность к агрессии?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

Разговаривайте с детьми! Никаким другим способом, по сути дела узнать, что творится у ребёнка в голове мы не можем. Но во многих ли семьях принято именно разговаривать?! Мы сейчас путаем: нравоучение и разговоры. Как только ребёнок-подросток начинает нам о чём-то говорить, мы тут же ухватываемся: «А надо было сказать не так, а надо было сделать по-другому». А его надо сначала выслушать. Более того, вот многие родители на консультации говорили: «А мне ребёнок ничего не рассказывает». Да, уже есть некое недоверие к родителям. Но тогда надо спрашивать по-другому: «А что в классе происходит? А как сверстники на это реагируют?» Рассказывает про сверстников ребёнок и так или иначе вам выдаст своё отношение к ситуации, но надо уметь это сначала услышать. Вот это первое, чего, я считаю, не хватает в сегодняшней жизни. Ребёнок не привык к тому, что родители говорят о себе. К ребёнку должны быть внимательны и учителя, и родители, и школьный психолог, и сверстники. Когда мы будем внимательны друг к другу, тогда многие вещи мы просто увидим раньше, чем они приобретут деструктивную форму.