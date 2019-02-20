Почему родителям важно приглашать в гости друзей подростка?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Вы советуете больше разговаривать с детьми. Родители задают вопросы, но ответов они, как таковых, не получают. Есть ли ещё какие-то способы?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:

Если не получилось раз – это не значит, что не получится никогда. Настроение было неподходящее, вопрос прозвучал, как посягательство на личные границы. Вопрос повторить, объяснить, почему вопрос задан, выразить свои чувства, почему волнуетесь за ребёнка. И ребёнок скажет: «Спокойно, мама». Но кроме того, что есть информация напрямую от ребёнка, я всегда говорю: не теряйте контакт с учителями, ходите на родительские собрания, просто разговаривайте с педагогами. У ваших детей есть одноклассники, друзья и вот что: сейчас мы не привыкли приглашать к себе друзей, а ведь это очень показательно, как он выстраивает отношения со сверстниками. Мы иногда бываем ошарашены или удивлены приятно: оказывается, наш ребёнок мудрее, чем мы думали. И он, оказывается, умеет вести себя в конфликтной ситуации, а нам казалось, что он идёт напролом. Но для того, чтобы увидеть, как он себя ведёт, надо создавать такую ситуацию.