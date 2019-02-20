Прямой эфир

Психолог: «Агрессия – это нормальное состояние, проблема в том, что мы не умеем её конструктивно выражать»

20 февраля 2019 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования» – Светлана Ладысюк.

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Подростковая агрессия, наверное, была всегда, как и взрослые люди могут быть агрессивными. В чем же корень зла? Где, в первую очередь, стоит искать какие-то причины?

Светлана Ладысюк, старший преподаватель кафедры психологии ГУО «Академия последипломного образования»:
Начнем с того, что агрессия это типичное и нормальное состояние, проблема в другом. Проблема в том, что мы не умеем конструктивно выражать свою агрессию. Поймите, олимпийский чемпион социализировано выражает свою агрессию, а наши подростки просто не умеют социально приемлемыми способами её выражать. Это первая проблема. А вторая проблема, пожалуй, в том, что для некоторых агрессия выгодна, потому что это единственный способ получить дивиденды, получить желаемое, чтобы удовлетворить свои потребности. И если мы не покажем другой способ удовлетворения потребностей, агрессия будет воспроизводиться.

Психолог: «Агрессия – это нормальное состояние, проблема в том, что мы не умеем её конструктивно выражать»-1

# Психология # общество # Светлана Ладысюк # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
От прогульщиков до меню в столовой. В Мстиславле создают межшкольное телевидение
20 февраля 2019 10:53

От прогульщиков до меню в столовой. В Мстиславле создают межшкольное телевидение

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям
20 февраля 2019 10:11

Как бороться с подростковой агрессией? Рекомендации родителям

Не получили вовремя зарплату и решили уволиться? Какие выплаты положены
20 февраля 2019 09:06

Не получили вовремя зарплату и решили уволиться? Какие выплаты положены