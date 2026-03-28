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Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США

28 марта 2026 10:54
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К событиям в мире. Несмотря на военную операцию в Иране, Вашингтон не оставляет в покое и соседний остров в Карибском море. Дональд Трамп заявил, что Куба станет следующей целью Соединенных Штатов. Правда, деталей возможных действий уточнять не стал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США-2

Между тем, гуманитарная обстановка на острове стремительно ухудшается, и причиной тому стала фактическая нефтяная блокада, введенная Вашингтоном еще в январе. С тех пор в порты Кубы не заходили нефтяные танкеры, а страна пережила уже несколько полных отключений электричества, которые коснулись миллионов людей. Больницы оказались на грани коллапса, тысячи операций отложены, а онкологические больные и беременные женщины рискуют остаться без жизненно необходимой помощи. ООН предложила план экстренной помощи почти на 100 миллионов долларов, но его реализация напрямую зависит от решения топливной проблемы.

# Новости Кубы # Дональд Трамп

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