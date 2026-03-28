Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в квалификации чемпионата Европы

Молодежная сборная Беларуси по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы потерпела выездное поражение от команды Уэльса со счетом – 0:2. На 15-й минуте отличился Габриэле Бьянчери, на 41-й – увеличил перевес Люк Харрис, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После пяти матчей белорусская сборная занимает последнее, пятое место в таблице, имея в своем активе 4 очка.

Максим Бурко, защитник молодежной сборной Беларуси по футболу:

Мы могли изначально забивать первыми, игра бы складывалась совсем по-другому. Но наши допущенные ошибки, именно наши личные, то есть не соперник это создал, а мы сами это допустили, привели к тому, что уходя на перерыв мы уже уступаем 2:0. И потом взломать тоже достаточно обученных игроков было тяжело. У нас впереди еще игры, ситуация может измениться. Нам остается лишь в это верить и продолжать играть.