Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в квалификации чемпионата Европы
Молодежная сборная Беларуси по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы потерпела выездное поражение от команды Уэльса со счетом – 0:2. На 15-й минуте отличился Габриэле Бьянчери, на 41-й – увеличил перевес Люк Харрис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После пяти матчей белорусская сборная занимает последнее, пятое место в таблице, имея в своем активе 4 очка.
Максим Бурко, защитник молодежной сборной Беларуси по футболу:
Мы могли изначально забивать первыми, игра бы складывалась совсем по-другому. Но наши допущенные ошибки, именно наши личные, то есть не соперник это создал, а мы сами это допустили, привели к тому, что уходя на перерыв мы уже уступаем 2:0. И потом взломать тоже достаточно обученных игроков было тяжело. У нас впереди еще игры, ситуация может измениться. Нам остается лишь в это верить и продолжать играть.
Виталий Павлов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:
На первых минутах мы свой мяч не забили, к сожалению. Ну и несогласованные действия в обороне привели к двум ошибкам. Мы от своей схемы не хотели отходить, тоже старались создавать давление. Но соперник, видите, заставил нас ошибиться, к сожалению. Во втором тайме мы с ребятами поговорили, немножко коррективы внесли. Совсем другой футбол. Опять играли с небольшим преимуществом, создавали какие-то моменты, но, к сожалению, не забили.
Следующий поединок команда Беларуси проведет 31 марта со сборной Австрии.