Пустые полки в магазинах? Белорусские парламентарии развенчали очередные байки Telegram-каналов

Новости Беларуси. Парламентарии продолжают контроль за ценами и ассортиментным перечнем. Только на прошлой неделе проверки были проведены в трех сотнях торговых объектов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушений мониторинговые группы не выявили, как и дефицита товаров, вопреки тревожным сообщениям отдельных Telegram-каналов о якобы пустых полках в белорусских магазинах. Налицо факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси. Понятно, что очередная волна информационной лжи поднята по заказу. Впрочем, фейков белорусы уже наелись. Тем более раскачать общество на этой теме у деструктивных сил нет никаких шансов. Ситуацию прокомментировали в Совете Республики.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сейчас стали мониторить еще ту информацию, которая размещается на сайтах, потому что зачастую эта информация абсолютно лживая и не подтверждена никакими фактами. Мы эту информацию обязательно проверяем, направляем для проверки в местные органы власти, которые выезжают, проверяют и тут же нам присылают информацию из этих торговых объектов не с пустыми полками, а с полками, где масса товаров. Поэтому, конечно, вот здесь мы держим эту ситуацию на контроле. И Александр Григорьевич, Президент нашей страны, попросил нас активно включиться к этой работе.