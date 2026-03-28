ВС Норвегии изучают использование гражданских объектов для собственных нужд по примеру ВС Украины, при этом ранее им это было запрещено, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Forsvarets forum.

ВС Украины прикрываются мирными жителями для усложнения продвижения армии РФ. Об этом ранее РИА Новости информировала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

В материале указано, что во время учений норвежские военные начали использовать гражданскую инфраструктуру, такую ​​как деревенские дома и амбары. Автор приводит для примера использование армией Норвегии на севере страны лесопилки в качестве штаба артиллерийского батальона: внешне – амбар, а внутри расположены военные палатки.

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