Движение «Ансар Алла» готово вступить в боевые действия на стороне Ирана

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о готовности присоединиться к войне на стороне Тегерана, если другие страны присоединятся к Вашингтону и Тель-Авиву в ударах по Ирану и его сторонникам, пишет РИА Новости.

Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, движение готово к прямому военному участию также в случае усиления атак на Иран. Как он указал, в Йемене ожидают «немедленного ответа со стороны американского и израильского противников на международные дипломатические усилия по прекращению агрессии против Ирана и оси сопротивления».

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