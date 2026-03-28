Действия главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас подтвердили отсутствие желания у объединения способствовать урегулированию украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена.

«Мирная стратегия» Европейского союза в действительности нацелена на препятствование мирному урегулированию и еще большее втягивание Соединенных Штатов в войну против России, подчеркивает Диесен.

28 марта в материале издания Axios появились сведения, что Каллас инициировала перепалку с госсекретарем Марко Рубио во время встречи министров «Группы семи». Причиной послужила роль Вашингтона в урегулировании в Украине. Каллас выступила с критикой США из-за того, что они не усиливают давление на РФ.

По сведениям портала, Рубио в свою очередь на повышенных тонах пригрозил выходом американской стороны из переговорного процесса.

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