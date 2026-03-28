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Литва провела очередную ротацию своего военного контингента в Косово

28 марта 2026 10:59
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Литва провела очередную ротацию своего военного контингента в Косово, где солдаты в рамках миссии НАТО продолжают охранять мир и стабильность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От кого именно защищают население на территории, которую в Белграде продолжают считать своей, литовское оборонное ведомство не уточняет. Тем временем военная активность самой Литвы выходит далеко за пределы Балкан. Власти республики объявили о планах с 2026 года довести оборонные расходы до 5-6 % ВВП, что станет одним из самых высоких показателей в Альянсе. 

Литва провела очередную ротацию своего военного контингента в Косово-2

Страна участвует сразу в 14 международных миссиях и операциях НАТО. При этом дома, как и у соседней Латвии, добровольцев в армию не хватает, а поддержание высокой военной активности требует все новых бюджетных вливаний.

# Новости Литвы

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