Депутаты Мингорсовета приняли участие в строительстве Национального исторического музея

Внести свой вклад в благоустройство. Белорусы по всей стране сегодня активно включаются в работу. Во всех регионах проходят весенние субботники. В Минске одна из самых крупных площадок – строящееся здание Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поучаствовать в возведении знакового для страны объекта собрался весь депутатский корпус Мингорсовета. Пока женская половина коллектива выполняет малярные работы, мужчины заняты укладкой плитки и монтажом утеплителя.

Михаил Милованов, депутат Минского городского Совета депутатов: Для меня и для моих товарищей этот день, наверное, останется в памяти навсегда. Ведь если только представить себе, что за объект здесь строится и к чему мы сегодня причастны. Национальный исторический музей и Парк народного единства – это реально национальный проект.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это была инициатива наших коллег, депутатов, собраться уже именно корпусом городского Совета, помочь строителям тем, чем можем.

Проводить субботники весной – добрая традиция в Беларуси. Марафон по благоустройству продлится до 25 апреля. В порядок жители приведут парки, лесные массивы и дворовые территории.