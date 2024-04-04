«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?

В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Денис Матвеев, водитель электробуса:

Как в цирке дрессировщики со львами и тиграми, точно так же и ему надо доказывать, какой ты водитель. Соответственно, ему доказывать надо, кто здесь главный. Несмотря на то, что это один и тот же маршрут и даже пассажиры одни и те же, тем не менее каждый день индивидуален. Шоколадкой, яблоком угощали… Дети машут. У детей свой интерес, им техника нравится, на телефоны снимают. Я в объектив попадаю – они мне машут. Им в ответ помахать или моргнуть фарами, или еще что-то просят. Безусловно, характер есть, его надо чувствовать, его надо понимать. Нельзя сухо прийти, отработать свою смену и уйти. Несмотря на то, что это железо, это чувствительное железо. Сразу начинал на МАЗе 103-м, сейчас МАЗ-303. Унифицированные – есть автобус, есть электробус. Различия визуальные – то, что на крыше у электробуса батареи стоят, а у автобуса их нет. Мой сын даже сразу особо не заметил. Я ему потом показал.

Прежде чем желтые электробусы, салатовые троллейбусы и бирюзовые трамваи выйдут на ежедневное дефиле по минским улицам, над их внешним видом трудится она. У Надежды редкая профессия – по сути художник. Без ее последних штрихов их портрет будет не полным. Но с чего начинается история знакомых всем машин?

Надежда Венская, маляр цеха покраски BKM Holding:

Начинают его собирать – это как надевать. Колесики, жгута. Растет, вырастает. И вот этап финишный – добавляю я свою краску, штрихи небольшие. И вот этот окончательный эффект непередаваемый. Это как женщина собирается на свидание. Хочет выглядеть изысканно, прекрасно, сиять. Чтобы блестела, горела огнем, чтобы была звезда. Столько рабочих рук – и женских, и мужских. Люди вкладывают себя в эту работу. Погрузили электробус, трамвай на перевозчик, и ты видишь – уезжает. Уезжает наша красота в какой-то город, чтобы наш труд видели другие люди.

Наши зрители постарше, конечно помнят, как в 90-е на улицах белорусских городов доживали свой век латвийские трамваи, венгерские автобусы и российские троллейбусы. А списанная техника из Германии тогда казалась щедрым подарком. Но мы пошли своим путем и точно не прогадали.

Тарас Мурог, генеральный директор BKM Holding:

В 1994 году появляется свой троллейбус. Он, конечно, похож на старый советский ЗИЛ. Но это уже не ЗИЛ. Использованы решения, мазовские мосты применяются в этом деле. В 1999 году появляется свой трамвай. Конечно, взяты лучшие разработки, лучший передовой опыт. Тоже учились. В 2022 году вышел на линию (к сожалению, еще не в Минске, но в этом году будет и в Минске) полностью собственный низкопольный трамвай, соответствующий всем мировым трендам, всем решениям. Абсолютно низкий пол, на 100 %, комфорт посадки, выхода. Абсолютно микропроцессорное управление трамваем. Как «айфон», только на колесах.