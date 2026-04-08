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Новости по тегу #Тарас Мурог

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году
08 апреля 2026 10:49

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году

В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»
10 марта 2025 17:05

В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай
04 февраля 2025 11:53

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай

Гендиректор BKM HOLDING: мы первые в СНГ, кто начал серийно выпускать электробусы
24 декабря 2024 16:06

Гендиректор BKM HOLDING: мы первые в СНГ, кто начал серийно выпускать электробусы

Как в Беларуси производят электрогрузовики? Рассказываем о технологиях и характеристиках транспорта
23 мая 2024 16:51

Как в Беларуси производят электрогрузовики? Рассказываем о технологиях и характеристиках транспорта

Промпредприятия Партизанского района в 2023-м произвели продукцию более чем на 5,1 млрд рублей
08 апреля 2024 17:39

Промпредприятия Партизанского района в 2023-м произвели продукцию более чем на 5,1 млрд рублей

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?
04 апреля 2024 16:10

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?
04 апреля 2024 16:03

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных
27 марта 2024 18:32

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных

Петришенко: «Чтобы наши производители могли комфортно торговать». Как ЕАЭС стирает коммерческие границы?
11 июня 2023 20:28

Петришенко: «Чтобы наши производители могли комфортно торговать». Как ЕАЭС стирает коммерческие границы?

Как развивается электротранспорт в Беларуси? Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»
25 января 2023 17:31

Как развивается электротранспорт в Беларуси? Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Уникальный зарядный комплекс открыли в Беларуси. Сколько уходит на подпитку авто и как работает магазин без продавцов?
27 декабря 2022 17:11

Уникальный зарядный комплекс открыли в Беларуси. Сколько уходит на подпитку авто и как работает магазин без продавцов?