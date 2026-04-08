Новости по тегу #Тарас Мурог

Сборочное производство в Гяндже организовано почти 20 лет назад. За это время на азербайджанской площадке освоили выпуск 16 моделей техники. Сегодня 80 % всей тракторной продукции Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ.
В Приморском крае кузова трамвайных вагонов заменят на белорусские. Об этом заявил глава этого российского региона. Делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко в эти дни с рабочим визитом в Минске.
На то, чтобы собрать полтысячи машин, потребовалось около 25 лет. Сейчас с конвейера сходят низкопольные трамваи, отвечающие самым современным требованиям.
Я считаю, что это очень положительно влияет на образ любого города.
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