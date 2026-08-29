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Порядка 100 молодых специалистов Партизанского района посетили управление МЧС Минска

29 августа 2026 11:47
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Порядка 100 человек работающей молодежи Партизанского района прошли практический интенсив на интерактивной площадке. Молодые специалисты детально разобрали главные причины чрезвычайных ситуаций и обсудили молодежные инициативы.

В Университете МЧС чествовали победителей чемпионата мира по пожарно‑спасательному спорту.

Порядка 100 молодых специалистов Партизанского района посетили управление МЧС Минска-2

На базе столичного управления МЧС собрались новые кадры предприятий, организаций и учреждений образования Партизанского района. Здесь те, кто совсем недавно сменил студенческую скамью на офисы и производственные цеха. Первое рабочее место – это не только новые обязанности, но и большая ответственность. Как не растеряться при пожаре и правильно вызвать спасателей? На интерактивной экскурсии в Музее огня участники с головой погрузились в правила безопасности и узнали, к чему приводит обычная беспечность. 

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # Молодые специалисты

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