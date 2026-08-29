Порядка 100 молодых специалистов Партизанского района посетили управление МЧС Минска

На базе столичного управления МЧС собрались новые кадры предприятий, организаций и учреждений образования Партизанского района. Здесь те, кто совсем недавно сменил студенческую скамью на офисы и производственные цеха. Первое рабочее место – это не только новые обязанности, но и большая ответственность. Как не растеряться при пожаре и правильно вызвать спасателей? На интерактивной экскурсии в Музее огня участники с головой погрузились в правила безопасности и узнали, к чему приводит обычная беспечность.

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