Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?

В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». История городского автобуса минской марки уже исчисляется поколениями. Это и те самые модели-первопроходцы, и наиболее популярная сегодня вторая серия и, наконец, третья – семейство техники, которая в ближайшие годы будет играть первую скрипку. И в этой «городской симфонии» не должно быть никакой фальши.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Это сложный технически агрегат с точки зрения машиностроения. Это сложный электронный прибор с точки зрения тех функций: работа кондиционеров, работа системы отопления, автоматическая работа гидравлики, работа системы открывания-закрывания входных-выходных дверей. Это сложный многофункциональный комплекс, в котором это все должно быть увязано и работать. Мы как простые потребители должны зайти, не поднимая высоко ногу, как мы заходили в «Икарусы», а должны незаметно закатить коляску, зайти, разговаривая по телефону, придерживая сумку подмышкой, и продолжить наш разговор. При этом, приложив телефон к валидатору, рассчитаться за билет и выйти на нужной остановке. Это уровень развития, потребления, комфорт услуг.

«Качественно» в случае городского транспорта – это значит «экологично». Электробус – проект, в котором два минских производителя не столько конкурируют, сколько успешно дополняют друг друга. Например, в обустройстве двух умных городов. Шклов и Жодино – в ближайшее время здесь должна измениться не только инфраструктура, но и образ жизни. И это высокая планка для всей страны.