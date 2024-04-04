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Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?

04 апреля 2024 20:12
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В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

История городского автобуса минской марки уже исчисляется поколениями. Это и те самые модели-первопроходцы, и наиболее популярная сегодня вторая серия и, наконец, третья – семейство техники, которая в ближайшие годы будет играть первую скрипку. И в этой «городской симфонии» не должно быть никакой фальши.

Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?-1

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Это сложный технически агрегат с точки зрения машиностроения. Это сложный электронный прибор с точки зрения тех функций: работа кондиционеров, работа системы отопления, автоматическая работа гидравлики, работа системы открывания-закрывания входных-выходных дверей. Это сложный многофункциональный комплекс, в котором это все должно быть увязано и работать. Мы как простые потребители должны зайти, не поднимая высоко ногу, как мы заходили в «Икарусы», а должны незаметно закатить коляску, зайти, разговаривая по телефону, придерживая сумку подмышкой, и продолжить наш разговор. При этом, приложив телефон к валидатору, рассчитаться за билет и выйти на нужной остановке. Это уровень развития, потребления, комфорт услуг.

Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?-4

«Качественно» в случае городского транспорта – это значит «экологично». Электробус – проект, в котором два минских производителя не столько конкурируют, сколько успешно дополняют друг друга. Например, в обустройстве двух умных городов. Шклов и Жодино – в ближайшее время здесь должна измениться не только инфраструктура, но и образ жизни. И это высокая планка для всей страны. 

Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?-7

Александр Зимин, начальник цеха сборки пассажирского электротранспорта ОАО «МАЗ»:
Не только производство и изготовление электробусов. В рамках этого проекта также будут оборудованы все автобусные остановки, связанные между собой. Wi-Fi будут оборудованы все остановочные пункты. И дополнительные средства комфорта – зарядки USB для телефонов.

Наши электробусы системы Only Charg Night – электробусы ночной зарядки, длительной зарядки. Во время ночного отстоя происходит зарядка в течение 4-7 часов. И в течение всей рабочей смены электробус проезжает порядка 100 километров, что соответствует дневной выработке на маршрутах нашего транспорта в целом.

В сопредельных государствах наша техника себя зарекомендовала с самой высокой стороны. Белорусскую технику очень любят на российском рынке за ее цену, качество, комфорт и, самое немаловажное, инновационность. Небольшие заказы мы выполнили в прошлом году, позапрошлом, и пакет заказов на этот и следующий годы уже расписан.

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# Транспорт Беларуси # общество # Валерий Иванкович # Александр Зимин

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