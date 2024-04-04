НАН Беларуси разработала препарат для повышения урожайности озимых

Принципиально новый для страны препарат, способный значительно повышать урожайность озимых, разработали ученые Академии наук. Применение «Грамисила» позволяет на треть снизить дозы минеральных удобрений и при этом собрать на 15 % больше зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На реализацию проекта ушло более 5 лет. Исследователи выделили из внутренней ткани озимой пшеницы особые бактерии. Их распыляют на семена перед посадкой, а когда корень начинает прорастать, бактерия проникает внутрь, стимулирует рост и облегчает питание растения, а также повышает его стрессоустойчивость. Это особенно актуально в белорусских климатических условиях с перепадами температур. Применять «Грамисил» можно на любых видах озимых.

Ирина Ананьева, заведующая лабораторией взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений Института микробиологии НАН Беларуси:

Испытывали препарат в полевых условиях, смотрели, как он влияет на растения, как повышает урожайность. Бактерии проникают в растение, улучшает питание стимулируют рост. Это очень важно, так как это стадия, так как у растения еще недостаточно сил противостоять негативным факторам окружающей среды.

Препарат можно применять не только перед посевной, но и во время весенней подкормки озимых. Совсем скоро «Грамисил» опробуют на полях, первая партия уже поступила на производство. В будущем ученые планируют адаптировать препарат и для яровых культур.