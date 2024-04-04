В Витебской области избраны члены Совета Республики

К этой минуте уже во всех регионах определились со своими представителями в Совете Республики. В числе тех, кто избирался от Витебской области, промышленники, работники культуры, управленцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом статусе им предстоит принимать активное участие в развитии областей и в целом работать в интересах людей и страны. Избранные сенаторы нацелены способствовать поддержке талантливой молодежи, созданию новых рабочих мест, строительству социальных объектов и доступной спортивной инфраструктуры.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов, избранный член Совета Республики Национального собрания 8-го созыва от Витебской области:

Кандидаты, которые были предложены на президиумах районных исполнительных комитетов, районных Советов депутатов, безусловно, все являются высокими профессионалами, люди с активной гражданской позицией, проявившие себя и на профессиональном поприще и, конечно, принимающие активную работу в общественной жизни Витебской области.