Лукашенко принял с докладом первого замглавы Администрации Президента

4 апреля глава государства принял с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. В центре внимания кадровая политика и подготовка важнейших мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас решается много оргвопросов. Впереди праздничные даты и политические события. Администрации Президента прежде всего надо организовать работу ветвей власти. Главное сейчас – подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Мероприятие необходимо провести на высоком уровне.

Еще одна тема – работа парламента нового созыва. Он фактически приступил к своим обязанностям. В Совете Республики еще предстоит провести первое заседание, в то время как в Палате представителей оно уже состоялось. Сформированы постоянные комиссии, избраны их руководители. Президент обратил особое внимание на работу в кадровой сфере. Из реестра Президента много людей были избраны в парламент – поэтому нужна соответствующая замена. Перед Администрацией Президента стоит задача прежде всего организовать работу по обозначенному комплексу вопросов, а также проконтролировать этот процесс.