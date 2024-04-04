Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию
В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Если трамвай для Беларуси – техника штучная – их на улицах четырех городов всего несколько сотен, то с автобусом дела обстоят совсем по-другому. Потребность в этой технике колоссальная: и для двухмиллионного Минска, и для небольших районных центров. А потому на рынке собственного городского транспорта именно автобус был в числе первопроходцев. А его история началась со знакомства с мировым гигантом.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы получили документ во время посещения Германии на организацию производства автобусов, то есть пассажирского транспорта. Компания Neoplan никогда не думала, что мы справимся с той документацией, сумеем через какой-то промежуток времени произвести автобус. Мы довольно хорошо поработали и в результате получили хороший свой пассажирский транспорт.
Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ»:
Это было четыре первых штуки городских автобусов. В 1993-1995 годах мы учились их собирать, учились технологиям с помощью специалистов Neoplan. Потом, в 1996 году, когда была выставка в Москве, приехал Конрад Аувертер, он увидел автобус, очень похожий на Neoplan. И в своем красивом белом костюме он лазил на четвереньках, заглядывая под днище. И увидел там совершенно другие узлы, не покупные: другой кузов, другая светотехника, все другое. Он был просто удивлен, потому что их опыт работы с китайцами тогда занял у них 7 лет.
Конечно, за несколько десятилетий в Беларуси выросла собственная школа автобусостроения. У минской техники появился свой узнаваемый стиль, а в ее производстве закрепились уникальные технологии. Например, разработана универсальная платформа, которая позволяет быстро поставить на поток новые модели, не изобретая всякий раз велосипед.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Хочет потребитель дизельный автобус – мы делаем дизельный автобус. Хочет потребитель газовый автобус – мы делаем газовый автобус. Хочет потребитель электрический автобус – мы делаем электрический автобус. Причем конструкция, сама платформа не меняется – меняется начинка. Это универсальная разработка наших конструкторов, которая позволяет быстро решать вопросы потребителя. Это позволяет нам продвигать нашу технику.
Сергей Евтуховский, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» по производству:
У нас, как и в автомобилях, тематика большая: и маленькие автобусы – 6 метров, 8, 10, 12, 15 и самый большой – 21 мы даже делаем, то есть вся номенклатура. Это позволяет нам очень быстро этим заниматься. То есть мы примерно ставим на поток, один автобус в год можно новый спокойно сделать. Кроме того, идет модульная конструкция этих машин.
Именно такая технология в производстве автобусов помогает подстроиться под требования рынка и запросы потребителей, а это миллионы пассажиров. Но что действительно отличает минский автобус от десятков мировых собратьев?
Александр Мышко:
Сделан для людей. В первую очередь – для пассажиров. Во вторую очередь – для обслуживающего персонала, который их эксплуатирует в парках. Раньше на Mercedes, когда внедрялось Evro-5, карикатура висела во всех цехах: нарисован большой автобус, в нем вся нижняя часть под самую крышу заполнена всякими агрегатами: глушителями, нейтрализаторами и прочим. И такие маленькие людишки скрюченные под потолком сидят скукоженные. Но зато облачко дыма подписано Chanel № 5. Они так называли этот специфический запах, который выделяется в выхлопе. Мы все наши будки, вынос узлов и агрегатов на крышу, в который не верил тот же самый Mercedes, нетрадиционный для них, а мы ждали пространства для пассажиров, чтобы там было больше сидений, чтобы проход между сидениями был больше.
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