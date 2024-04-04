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Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию

04 апреля 2024 16:20
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В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Если трамвай для Беларуси – техника штучная – их на улицах четырех городов всего несколько сотен, то с автобусом дела обстоят совсем по-другому. Потребность в этой технике колоссальная: и для двухмиллионного Минска, и для небольших районных центров. А потому на рынке собственного городского транспорта именно автобус был в числе первопроходцев. А его история началась со знакомства с мировым гигантом. 

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию-1

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы получили документ во время посещения Германии на организацию производства автобусов, то есть пассажирского транспорта. Компания Neoplan никогда не думала, что мы справимся с той документацией, сумеем через какой-то промежуток времени произвести автобус. Мы довольно хорошо поработали и в результате получили хороший свой пассажирский транспорт.

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию-4

Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ»:
Это было четыре первых штуки городских автобусов. В 1993-1995 годах мы учились их собирать, учились технологиям с помощью специалистов Neoplan. Потом, в 1996 году, когда была выставка в Москве, приехал Конрад Аувертер, он увидел автобус, очень похожий на Neoplan. И в своем красивом белом костюме он лазил на четвереньках, заглядывая под днище. И увидел там совершенно другие узлы, не покупные: другой кузов, другая светотехника, все другое. Он был просто удивлен, потому что их опыт работы с китайцами тогда занял у них 7 лет.

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию-7

Конечно, за несколько десятилетий в Беларуси выросла собственная школа автобусостроения. У минской техники появился свой узнаваемый стиль, а в ее производстве закрепились уникальные технологии. Например, разработана универсальная платформа, которая позволяет быстро поставить на поток новые модели, не изобретая всякий раз велосипед. 

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию-10

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Хочет потребитель дизельный автобус – мы делаем дизельный автобус. Хочет потребитель газовый автобус – мы делаем газовый автобус. Хочет потребитель электрический автобус – мы делаем электрический автобус. Причем конструкция, сама платформа не меняется – меняется начинка. Это универсальная разработка наших конструкторов, которая позволяет быстро решать вопросы потребителя. Это позволяет нам продвигать нашу технику.

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию-13

Сергей Евтуховский, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» по производству:
У нас, как и в автомобилях, тематика большая: и маленькие автобусы – 6 метров, 8, 10, 12, 15 и самый большой – 21 мы даже делаем, то есть вся номенклатура. Это позволяет нам очень быстро этим заниматься. То есть мы примерно ставим на поток, один автобус в год можно новый спокойно сделать. Кроме того, идет модульная конструкция этих машин.

Именно такая технология в производстве автобусов помогает подстроиться под требования рынка и запросы потребителей, а это миллионы пассажиров. Но что действительно отличает минский автобус от десятков мировых собратьев?

Александр Мышко:
Сделан для людей. В первую очередь – для пассажиров. Во вторую очередь – для обслуживающего персонала, который их эксплуатирует в парках. Раньше на Mercedes, когда внедрялось Evro-5, карикатура висела во всех цехах: нарисован большой автобус, в нем вся нижняя часть под самую крышу заполнена всякими агрегатами: глушителями, нейтрализаторами и прочим. И такие маленькие людишки скрюченные под потолком сидят скукоженные. Но зато облачко дыма подписано Chanel № 5. Они так называли этот специфический запах, который выделяется в выхлопе. Мы все наши будки, вынос узлов и агрегатов на крышу, в который не верил тот же самый Mercedes, нетрадиционный для них, а мы ждали пространства для пассажиров, чтобы там было больше сидений, чтобы проход между сидениями был больше.

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# Транспорт Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Александр Мышко # Валерий Иванкович

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