Белорусские айтишники создали программу для выявления рака молочной железы

Новости Беларуси. Высокие технологии на службе у человека. Резиденты Гомельского технопарка в 2022 году представили уникальные разработки – систему цифрового животноводства и платформу по определению рака молочной железы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В IT-сферу погрузилась наш корреспондент Анна Корольчук.

Александр Арсеньев, руководитель отдела Гомельской IT-компании:

На крупнорогатый скот на ухо будет вешаться RFID-метка. Данное устройство считывает информацию RFID-метки. И пользователь на экране устройства на базе операционной системы Android будет видеть всю информацию о конкретном животном.

Это будущее сельского хозяйства. Цифровая система сделает труд животноводов проще и безопаснее, а также убережет от ошибок. Сегодня такими решениями интересуются только крупные фермы, остальные по старинке продолжают вести ручной учет на бумаге. Удовольствие недешевое, однако позволяет на расстоянии 10 метров за секунду узнать всю информацию о животном и оптимизировать рабочее время.

Александр Арсеньев:

Человек тратит 10 часов на пересчет крупнорогатого скота, а это может быть 1 500, 2 000 голов. Это займет у него неделю, две, а то и три. И человеческий фактор – как просто ошибиться в одной цифре. Вот это конкретное устройство исключает момент этих ошибок.

Разработкой предложений для сельхозпредприятий компания занимается уже три года, а в 2022 году гомельские айтишники решили взяться за медицинскую сферу. По запросу РНЦП радиационной медицины и экологии создали платформу для анализа рентгеновских изображений. Искусственный интеллект поможет быстро и точно выявить рак молочной железы и его стадию. За время, потраченное врачом на изучение снимка, компьютер с умным софтом сделает сотню заключений о состоянии пациенток, которых после перенаправят к онкологу.

Для женщин старше 50 лет врачи рекомендуют проводить такие обследования ежегодно для выявления болезни на ранних стадиях. Особенно актуальна программа для регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня компания выходит на международный рынок – кроме офиса в Гомеле еще один открылся в Брянской области. В 2022 году восточные соседи особо заинтересованы в наших специалистах. 10 сентября Гомельский технопарк подписывает меморандум о сотрудничестве с IT-кластером Сибири.

Андрей Бобович, директор Гомельского технопарка:

Уход многих мировых лидеров в области IT-индустрии заставляет промышленные предприятия искать белорусских отечественных производителей. В частности наш резидент сегодня активно работает по роботизации производственных процессов ряда белорусских предприятий. Наши резиденты активно взаимодействуют с резидентами свободной экономической зоны. В рамках развития потенциала нашей страны, экономики региона, импортозамещения данные проекты очень полезны нашему региону. Этот технопарк в Гомеле открылся два года назад. За это время количество его резидентов увеличилось втрое. Компании разной направленности – от строительства до роботизации – кооперируются с предприятиями региона и свободной экономической зоной.