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К середине апреля будет пофамильно известен состав делегатов ВНС – Головченко

18 марта 2024 14:14
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ВНС должно пройти торжественно и содержательно. А белорусам и россиянам нельзя навязывать чужую волю. Об этом заявил 18 марта Президент во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К середине апреля будет пофамильно известен состав делегатов ВНС – Головченко-1

Этой встрече на высшем уровне предшествовала работа оргкомитета под председательством премьер-министра. Роман Головченко рассказал, что предложения по спорным вопросам Президентом были поддержаны и подготовка к ВНС идет по плану. Нам предстоит избрать делегатов, и уже к середине апреля будет пофамильно известен состав. Всего в ВНС войдут 1 200 человек.

К середине апреля будет пофамильно известен состав делегатов ВНС – Головченко-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас тоже четко прописано, из кого формируется состав делегатов. Часть – кто входит в состав делегатов по должности, а депутатский корпус и гражданское общество своих кандидатов избирают. И все эти выборные процедуры у нас пройдут с 1 по 10 апреля. Как нас информировала Центральная избирательная комиссия, с 10 по 15 апреля у нас будут фактически известны пофамильные списки. Планируется, что на заседании ВНС будет рассмотрен вопрос об утверждении Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Но не исключено, что к ней добавятся еще некоторые вопросы, которые сегодня обсуждали с главой государства.

Отдельные поручения главы государства звучали при назначении Валерия Мицкевича главой Секретариата этого органа народовластия и на недавней встрече по случаю Дня Конституции. Так, главное – аккуратность и отсутствие спешки. ВНС получило конституционные полномочия (вводить военное положение, рассматривать вопрос легитимности выборов, а также объявлять импичмент), и важно не создать хаос во власти, ведь он мгновенно переносится в общество. Каждый из делегатов должен понимать всю степень ответственности.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко

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