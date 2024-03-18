Лукашенко о выборах в России: результат ошеломляющий! Никогда такой явки не было

ВНС должно пройти торжественно и содержательно, а белорусам и россиянам нельзя навязывать чужую волю. Об этом заявил 18 марта Президент во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная его тема – проведение седьмого Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. На уровне главы государства всегда затрагивают и актуальную мировую повестку. Накануне в России прошли выборы Президента. Их результаты и ход проведения для белорусов, повод извлечь уроки в преддверии собственной электоральной кампании.

Этим утром состоялся телефонный разговор между Президентами Беларуси и России. Победу Владимира Путина Александр Лукашенко назвал ошеломляющей. По данным ЦИК России, он набрал 87 % при высокой явке избирателей. Глава нашего государства отметил, что это еще и сигнал на внешний контур о монолитности, решимости народа идти по собственному пути, а не ставить во главу угла желание нравиться и угождать кому-либо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, результат ошеломляющий. Трудно было представить 87,3 %. Итоги очень серьезные, но и явка же высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации. В какой-то степени даже неожиданная. Это была моя позиция, и я ему высказал это (подробнее читайте здесь). Надо сказать, что Администрация Президента России блестяще организовала сам процесс. Предвыборный период прежде всего. Естественно, Президенту много пришлось работать, вы это видели. Неимоверно много. Он молодец, объехал всю Россию, побывал в разных точках и ответил на животрепещущие вопросы российского общества. Есть чему поучиться. Мобилизованы и сплочены были все по плану Администрации Президента. И Центральная избирательная комиссия, все патриотично выступили и выдали прекрасный результат. Для нас это урок.

Россия – стратегический союзник для Беларуси, и текущая геополитическая обстановка сделала нас только ближе. Во многих сферах мы стали друг для друга подспорьем и возможностью не только противостоять вызовам, но и развиваться. Так, например, санкционное давление послужило толчком для развития промышленности двух стран за счет необходимости заместить некоторые импортные позиции. На данный момент мы реализуем различные глобальные совместные проекты. В планах, например, и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы через Минск до Бреста. Но белорусы готовы принимать участие в реализации всех других программ, которые перед выборами озвучил россиянам Владимир Путин. Объем этих планов – порядка 9 триллионов рублей.