Пыталась сбежать из немецкого плена и была освобождена русскими разведчиками! «Незабытые истории»

«Ее родители Юдины Федор Корнеевич и Анна Микитовна трудились в колхозе. Дочь после семи классов поступила в педагогический техникум, два года поучилась и началась война… Юлия вернулась домой к родителям, год прожила в оккупации. В августе 1942 года ее увезли в Германию. Туда белорусскую молодежь везли эшелоном в вагонах для перевозки скота. В Ходосах погрузили – и до Орши, там была остановка. Подцепили к другому составу и повезли на Запад. Плакали, боялись, не знали, что их ждет. В Бресте молодежь перегрузили в другой эшелон. В Данциге проходили биржу труда и распределение. Юлия попала в Бромберг [административный округ в рейхсгау Данциг, Западная Пруссия – прим. ред.] на строительство железной дороги. В лагере выдали спецовку, мужские брюки и мужскую пижаму байковую, в этой одежде ходили на работу.

В день давали 200 граммов хлеба, один раз в день суп, два раза в день чай. После двух месяцев работы три девушки, в их числе Юлия, решились на побег. Их заметили, арестовали, привели в гестапо, допрашивали. Немцев интересовало, откуда, чего высматривали. Подозревали, что искали военный эшелон, чтобы устроить диверсию. Продержали семь дней в полиции, били. Зачитали приговор: «В концлагерь до окончания войны».

«Вот такой приговор мы заработали!» – рассказывала сыновьям Юлия Федоровна, один из них записал ее воспоминания. «Это было в 1942 году поздней осенью, тогда еще не было понятно, когда закончится война. И нас погрузили в вагоны для заключенных и отправили в концлагерь Штуттгоф. Привезли, переодели в полосатую одежду, дали красный треугольник – нашивку, номер лагерный и под конвоем с работы, под конвоем на работу. И вот в 1945 году, весной нас погрузили в вагоны. Сначала думали, что снова повезут в свой лагерь, как обычно. Оказалось, нас погрузили, чтобы везти в Освенцим на погибель. Тогда уже фронт приближался с двух сторон, с запада американцы шли, с востока наши наступали. Наш эшелон дошел до Дрездена, там попали под бомбежку, объявили воздушную тревогу. Бежали. Освободили 8 мая 1945 года в четыре часа. Мы ходили по деревне, услышали: «Разведка, разведка!» Встретили русских разведчиков и бросились к ним в полосатой робе, стриженные, грязные. Нам сразу не верили, что мы из концлагеря убежали, подозревали, что шпионы. Потом в Дрездене прошли перепись, репатриацию. Мы были сильно истощены тяжелой работой, голодом. Направили в военный санаторий для поправки здоровья и сил. Целый месяц жили под наблюдением врачей! Кого медкомиссия признает способными работать, того определяли в воинские части на работы. Потом определили в воинскую часть перегонять коров в СССР. Это было в июне 1945 года, и до ноября отряд шел пешком».