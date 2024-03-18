«Что делать? Бежать!» Психолог объяснил, как понять, что перед вами абьюзер

Екатерина Яцкевич, ведущая: Как определить грань между тем, что это действительно манипулятор или это просто такой вид отношений между людьми?

Любой из нас может стать жертвой абьюзеров или газлайтеров. Главная цель таких людей – контроль и подавление. И это может приводить к длительным последствиям для физического и психического здоровья. Если в вашей жизни такое есть, срочно идите к психологу.

Денис Северов, магистр психологии:

Первые признаки, по которым вы можете определить, – это чувства, которые возникают у вас, когда вы общаетесь с абьюзером, газлайтером. Вы испытываете напряжение, внутри этого напряжения всегда есть страх что-либо сделать либо чего-то не сделать. Либо вы начинаете испытывать чувство вины либо стыда. Тело – это как лакмусовая бумажка. Оно всегда показывает, что что-то происходит не так.

Мужчины чаще используют эти манипулятивные фишки. Что делать? Бежать, закрываться. Чем больше времени вы находитесь с манипулятором, абьюзером, тем сильнее его влияние на вас. Манипулятор действует так, что со временем начинает разрывать все ваши связи с внешним миром. Он начинает становиться центром и властителем вашей жизни, замыкая все ценности, которые есть у вас, на самом себе.