Лукашенко: Запад делает ставку на дезорганизацию и развал ВНС

Заседание Всебелорусского народного собрания необходимо провести на самом высоком уровне и по форме, и по содержанию. Об этом заявил Президент в ходе совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, ВНС получило новый статус. Его роль возросла, и недруги, кому крайне мешает независимая Беларусь, не упустят возможность расшатать обстановку. Потому вопросам подготовки – особое внимание. Уже седьмое заседание ВНС пройдет 24-25 апреля. Предварительно, в повестке утверждение Концепции нацбезопасности и Военной доктрины.

Для организации заседания был создан оргкомитет, ответственные встречались дважды для обсуждения ключевых моментов предстоящего события. Тему неоднократно рассматривали и на уровне Президента. Отдельные поручения главы государства звучали при назначении Валерия Мицкевича главой Секретариата этого органа народовластия.

Так, главное – аккуратность и отсутствие спешки. ВНС получило конституционные полномочия (вводить военное положение, рассматривать вопрос легитимности выборов, а также объявлять импичмент), и важно не создать хаос во власти. Ведь он мгновенно переносится в общество. Очевидно, почему организационным моментам такое усиленное внимание. Предполагается, что в результате совещания 18 марта все накопившиеся вопросы касательно седьмого заседания Всебелорусского народного собрания будут разрешены.