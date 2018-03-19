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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России

19 марта 2018 06:19
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», – говорится в поздравлении.

«Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России. 

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Выборы в России

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