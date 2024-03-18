Устранил 17 разрывов телефонной линии под огнём противника, воевал в рядах Красной армии. «Незабытые истории»

Он мало рассказывал о своей жизни до войны. Когда на нашу землю пришли немецко-фашистские захватчики, он оставил все, пошел защищать и освобождать свою Родину. В 1941 году, когда началась война, Егору Карповичу еще не исполнилось 18 лет, и он не смог пойти служить в Красную армию. Но всеми силами помогал нашим партизанам в борьбе с оккупантами.

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделилась наша читательница Елена Каминская. Она рассказала о своем дедушке.

25 сентября 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной армии. Служил в 13-й стрелковой Новозыбковской дивизии. Был телеграфистом 7-й дивизии.

Операция «Багратион» началась утром 23 июня 1944-го, а 25 июня 1944 года Егор Карпович стал участником боевой операции. Поступила информация, что нарушена связь между наблюдательным пунктом командира батальона и командиром пехотного подразделения, в котором служил Егор Карпович. А это значит, что отряд не знает, как действовать дальше: куда идти, как стрелять, как ведет себя противник. Егору Карповичу и еще нескольким таким же молодым бойцам был дан приказ устранить разрывы телефонной линии и восстановить связь.

Возле деревни Замен-Рынья под интенсивным оружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника в болотистой местности Егор Карпович устранил 17 разрывов телефонной линии, чем обеспечил беспрерывное ведение огня батареей.

Был тяжело ранен. После боя его обнаружили санитары и отправили в госпиталь. Несколько месяцев он находился на лечении. Благодаря врачам его удалось спасти. Егор Карпович был награжден орденом «Славы III степени».

После войны Егор Карпович женился на Екатерине Васильевне Шаповаловой. У них родились 5 дочек, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны. После войны дедушка помогал восстанавливать разрушенную немцами деревню. Очень много трудился в колхозе. У него была своя пасека и большое хозяйство. К сожалению, как и многие, кто был на войне, он мало рассказывал о тех ужасных днях оккупации и борьбы. Только недавно семья Егора Карповича узнала о том подвиге, который он совершил на войне, благодаря документу, который случайно попал в их руки. Он умер в апреле 2000 года.