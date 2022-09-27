К каким методам контрацепции церковь относится лояльно? Спросили у православного священника

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Церковь приравнивает употребление таких препаратов к аборту Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Противозачаточные таблетки могут применяться в том числе для улучшения здоровья. У церкви есть какой-то взгляд на противозачаточные таблетки, она как относится к их применению?

Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Она в первую очередь учит нас разделять на контрацептивы абортивного действия и неабортивного. Неабортивного действия – допустим, если женщина принимает их для улучшения состояния здоровья – они допустимы. Но нужно сделать замечание, чтобы на время приема таких препаратов женщина удалялась от супружеских отношений, то есть чтобы не произошло зачатие. Если же мы говорим о контрацептивах или гормональных средствах, которые имеют побочный эффект контрацепции, то в этом случае однозначно церковь приравнивает данное употребление таких препаратов к аборту. Аборт – соответственно, убийство. Это лишение жизни человека. На смерти своих детей, как говорится, мы ничего построить не сможем. Убийство жизни зачатого ребенка является преступлением

Виталий Малишевский:

Поэтому сейчас на первое место, в связи с техническим прогрессом расширения контрацепции, выходит такая идеология репродуктивного права, то есть когда человек берет на себя роль Творца и решает – ему хочется ребенка, не хочется, мальчика или девочку. Дальше уже можно развивать – ЭКО и так далее. Это опасное состояние, поскольку только сам Бог знает, что нужно человеку и в какой момент ему нужно иметь ребенка, в какой не нужно иметь. Когда человек сознательно этому сопротивляется и пытается как бы просто удалить Бога, так сказать, как планировщика своей жизни, то это заканчивается трагедией. Например, мы знаем историю Ветхого Завета, когда внук патриарха Иакова Онан должен был восстановить семя своего брата после его гибели. Но он изливал семя на землю и тем самым оскорбил Бога. Грех Онана состоял в том, что он применял, можно сказать, контрацепцию в таком виде. Поэтому Господь поразил этого человека – внезапная смерть постигла его. Это для назидания, так сказать, пример. Опять-таки, церковь определять не может за человека – применять, не применять контрацепцию, в каком варианте. Она однозначно указывает, что есть грех, что не грех. Поэтому нужно иметь индивидуальный подход. Человек сам решает. Он должен планировать семью. Но такой способ планирования семьи, как убийство жизни зачатого ребенка, однозначно является преступлением для человека, и он обесценивает свою жизнь. Мы придем к тому, что люди не захотят размножаться

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Отец Виталий, к каким методам контрацепции церковь относится все-таки более-менее лояльно? Виталий Малишевский:

Методам неабортивным, и то тоже нужно знать меру, как говорится, не злоупотреблять. Хотелось бы дополнить: сейчас, к сожалению, извращенный ум человеческий придумал не только взрослые, но и детские презервативы. В западных странах некоторых уже это введено. Поэтому до чего доходит мир, мы видим. К сожалению, даже не только это нежелание иметь детей при условиях благоприятных, но экология, стрессы и просто человеческие грехи доводят до того, что 50 % мужчин уже бесплодны. Если мы сейчас не поставим ребром вопрос, как остановить бездумное употребление контрацептивов, направо и налево будем рекламировать, как пользоваться презервативами и так далее, мы просто придем к тому, что люди не захотят размножаться. Они будут видеть в браке, отношениях только примитивное какое-то собственное удовлетворение каких-то похотей и не более того. Они превратятся просто в животное. У животного такого не бывает, они следуют инстинкту. Шестеро детей. Может женщина сказать: «Я больше не хочу, мне шесть уже хватит»?

Виталий Малишевский:

Поэтому церковь пытается напомнить человеку, что он образ божий, создан для вечности. Для него ребенок – это то, благодаря чему он будет сам спасен. Так сказано: жена спасается чадородием. Поэтому, если на то пошло, самое важное, чем мотивируется человек в применении тех или иных контрацептивов и какого рода они действия. Главное – мотивация. Что он хочет – остановить жизнь ради того, чтобы продолжить свое удовольствие, либо это какая-то оправданная причина, по которой допустимо в определенных рамках, опять-таки, чтобы не уничтожить род. Наталья Надольская:

Чем он может мотивировать? Шесть детей уже – ведь может женщина сказать: «Я больше не хочу, мне шесть уже хватит»? Что церковь? Нет, рожай пятнадцать. Как? Виталий Малишевский:

Может пятнадцать, было и двадцать. Чем больше детей у семьи, тем больше богатства. Блажен тот человек, который набьет колчан свой стрелами, как говорится о деторождении, имеется в виду детей. Акушеры-гинекологи поспорят о состоянии здоровья современных молодых женщин