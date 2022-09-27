Если зачатие уже произошло. Чем отличаются абортивные контрацептивы от неабортивных?
Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Абортивные и неабортивные контрацептивы. Я думаю, что мы все понимаем, что это имеется в виду. Я так понимаю, что если зачатие уже по какой-то причине произошло, значит, есть еще контрацептивы, которые могут помочь избавиться от этой беременности?
Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Один из таких методов – это, конечно, спираль. То есть спираль стоит как инородное тело в матке, и при этом беременность возможна. Мы все время говорим, что наличие спирали не противоречит наличию внематочной беременности. Потому что беременность физиологически – сперматозоиды проникают в полость матки, из полости матки – в трубы. Оплодотворение происходит в трубе – так должно быть всегда. Потом уже оплодотворенное яйцо из трубы поступает в полость матки обратно и там должно имплантироваться.
Спираль как инородное тело препятствует имплантации уже оплодотворенного плодного яйца. Но при этом плодное яйцо может задержаться в трубе и остаться трубной, внематочной беременностью. Это оплодотворенное плодное яйцо, которое не прикрепляется в полости матки. Кстати, с наличием спирали возможно наличие беременности маточной, потому что спираль может сдвинуться случайно, немножечко опуститься, и плодное яйцо прикрепляется в полости матки, и беременность развивается. Женщины раньше со спиралями тоже в том числе рожали. То есть она может эту спираль не доставать, а сохранить беременность и потом родить. С плацентой выходит эта спираль, и все хорошо. Это единственный способ, который, как церковь говорит, абортивный. Все остальные способы, которые сейчас существуют, – это неабортивные. То есть если мы принимаем таблетки – нет овуляции, нет оплодотворенной яйцеклетки.
Оксана Коротких:
Есть такой метод еще химический, как спермициды – это тоже метод контрацепции, когда во влагалище женщина вводит свечу. Там химический состав, который обездвиживает сперматозоиды. Сперматозоиды погибают, то есть дальше никуда не идут, и беременность тоже не наступает. Презерватив – понятно, что сперматозоиды не проникают в полость матки, а задерживаются. То есть единственный способ такой – это спираль, которую можно рассматривать как-то за или против. Это метод контрацепции, который издавна применялся. Сейчас применяется реже, но все равно он есть.
«Сколько детей родились благодаря такому народному методу». Какие способы контрацепции не работают – подробнее здесь.