Если зачатие уже произошло. Чем отличаются абортивные контрацептивы от неабортивных?

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Абортивные и неабортивные контрацептивы. Я думаю, что мы все понимаем, что это имеется в виду. Я так понимаю, что если зачатие уже по какой-то причине произошло, значит, есть еще контрацептивы, которые могут помочь избавиться от этой беременности?

Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Один из таких методов – это, конечно, спираль. То есть спираль стоит как инородное тело в матке, и при этом беременность возможна. Мы все время говорим, что наличие спирали не противоречит наличию внематочной беременности. Потому что беременность физиологически – сперматозоиды проникают в полость матки, из полости матки – в трубы. Оплодотворение происходит в трубе – так должно быть всегда. Потом уже оплодотворенное яйцо из трубы поступает в полость матки обратно и там должно имплантироваться. Спираль как инородное тело препятствует имплантации уже оплодотворенного плодного яйца. Но при этом плодное яйцо может задержаться в трубе и остаться трубной, внематочной беременностью. Это оплодотворенное плодное яйцо, которое не прикрепляется в полости матки. Кстати, с наличием спирали возможно наличие беременности маточной, потому что спираль может сдвинуться случайно, немножечко опуститься, и плодное яйцо прикрепляется в полости матки, и беременность развивается. Женщины раньше со спиралями тоже в том числе рожали. То есть она может эту спираль не доставать, а сохранить беременность и потом родить. С плацентой выходит эта спираль, и все хорошо. Это единственный способ, который, как церковь говорит, абортивный. Все остальные способы, которые сейчас существуют, – это неабортивные. То есть если мы принимаем таблетки – нет овуляции, нет оплодотворенной яйцеклетки.