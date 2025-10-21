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82 года назад было уничтожено Минское гетто

21 октября 2025 18:00
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82 года назад перестало существовать Минское гетто – крупнейшее на территории Беларуси. А местом памяти о трагедии стал мемориал «Яма», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

82 года назад было уничтожено Минское гетто-2

Зона смерти растянулась на 39 улиц и переулков. Туда гитлеровцы согнали не только белорусских евреев, но и присылали эшелоны с людьми из Польши, Германии, Австрии. 21 октября 1943-го было уничтожено Минское гетто, за несколько суток нацисты убили всех, еще живых к тому времени, узников. Речь идет примерно о 22 тысячах человек. Всего же с начала существования гетто фашисты и их пособники уничтожили около 100 тысяч человек. 

82 года назад было уничтожено Минское гетто-4

Фрида Рейзман, узница Минского гетто: 
Я помню один момент – после погрома мертвые лежат. Их еще не сбрасывали в яму.

82 года назад было уничтожено Минское гетто-6

Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета БГУ:
Часто людей обманывали. Часто говорили, например, вот тех людей, которые привозили, например, из Западной Европы, что у них будет здесь дом, у них здесь будет работа, но эти дома и работа здесь – это означало смерть. То есть все они здесь практически погибли.

Белорусы помнят и чтят память невинно убитых. Новые факты бесчеловечных преступлений нацистов продолжает устанавливать Генпрокуратура.

# Великая Отечественная война

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