82 года назад было уничтожено Минское гетто

82 года назад перестало существовать Минское гетто – крупнейшее на территории Беларуси. А местом памяти о трагедии стал мемориал «Яма», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зона смерти растянулась на 39 улиц и переулков. Туда гитлеровцы согнали не только белорусских евреев, но и присылали эшелоны с людьми из Польши, Германии, Австрии. 21 октября 1943-го было уничтожено Минское гетто, за несколько суток нацисты убили всех, еще живых к тому времени, узников. Речь идет примерно о 22 тысячах человек. Всего же с начала существования гетто фашисты и их пособники уничтожили около 100 тысяч человек.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:

Я помню один момент – после погрома мертвые лежат. Их еще не сбрасывали в яму.