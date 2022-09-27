«Сколько детей родились благодаря такому народному методу». Какие способы контрацепции не работают?

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хочется сказать: хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Расскажите ему о народных методах контрацепции. Я знаю один ненадежный способ – очень многие женщины, родив ребенка, когда они его кормят грудью, в период лактации ошибочно считают, что не могут забеременеть. Сколько детей родились благодаря такому народному методу контрацепции.