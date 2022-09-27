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«Сколько детей родились благодаря такому народному методу». Какие способы контрацепции не работают?

27 сентября 2022 15:36
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Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Хочется сказать: хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Расскажите ему о народных методах контрацепции. Я знаю один ненадежный способ – очень многие женщины, родив ребенка, когда они его кормят грудью, в период лактации ошибочно считают, что не могут забеременеть. Сколько детей родились благодаря такому народному методу контрацепции.

«Сколько детей родились благодаря такому народному методу». Какие способы контрацепции не работают?-1

Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это правда. К сожалению, такие кормящие женщины уже приходят тогда, когда чувствуют шевеления. Они полнеют. Думает, что полнеет она, потому что ребенка кормит. Кормит же грудью, много кушает – поэтому, наверное, животик растет. Потом, когда шевеление уже услышала, тогда они приходят становиться на учет.

«Является категорическим противопоказанием». При каких заболеваниях нельзя принимать оральные контрацептивы – подобнее здесь.

# Беременность и роды # общество # Наталья Надольская # Оксана Коротких # Фотофакт

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