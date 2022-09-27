Как не перегрузить ребёнка кружками и секциями и чем живёт современная белорусская школа?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы уже затронули тему, что мужчинам, наверное, проще в образовании сейчас сделать карьеру. Какое соотношение, кого больше приходит – молодые специалисты, вообще, каких педагогов – мужского или женского пола больше сейчас в школе у вас? У образования женское лицо. А как дети относятся к педагогам-мужчинам и молодым специалистам?

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно:

Конечно, пока в школе больше женщин. Женское лицо в образовании. Но мужчин становится с каждым годом больше. И, конечно, детям нравится, когда педагог – мужчина, детям нравятся молодые педагоги – это естественно. В нашем учреждении где-то из 130 педагогов 20 мужчин. Хотелось бы больше, но это немало, я вам скажу. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, какое сейчас соотношение, мы очень много последний год говорим о необходимости усиления патриотической, воспитательной работы. Насколько сейчас соблюден баланс между образованием и воспитанием? Патриотические и внеклассные работы – дополнительная возможность школьнику проявить себя Калина Капуцкая:

Абсолютно соблюден. И патриотические, и внеклассные работы, мероприятия нисколько не мешают образовательному процессу. Наоборот, помогают, раскрывают наших учащихся. Это дополнительный способ проявить себя. Востребованы конкурсы, мероприятия. Шестой школьный день у нас и даже седьмой день у нас есть, потому что детям в школе интересно. И то, что школа сегодня может дать, предоставить какие возможности для наших детей – это уникальная возможность, главное – воспользоваться ею. Когда родители правильно понимают и отправляют своего ребенка в школу, тогда все складывается. Юлия Бешанова:

Но есть и обратная сторона медали. Мы, современные родители, наверное, излишне перегружаем своих детей. Кроме школы, спортивных, художественных, музыкальных, всевозможные курсы языковые, компьютерные. Нет сейчас перегруза детей информацией? «У детей должен быть выбор». Как не перегрузить ребенка кружками и секциями?

Александр Шатько, общественный деятель, педагог:

У детей должен быть выбор. Они должны попробовать, определиться, что им интересно, что неинтересно. Поэтому то количество разных кружков, секций, студий и так далее, они должны быть. Ребенок должен по ним ходить, должен смотреть: вот это интересно, вот это понравилось, вот это не потянул, вот это не складывается. Другое дело, что нельзя, скажем так, насиловать – все сразу. Но дать попробовать, и это нормальный процесс для воспитания, для становления личности, когда человек еще не в совсем сознательном возрасте, когда за ним стоит семья, у него есть возможность в свободное время не деньги зарабатывать, на ноги становиться, а попробовать себя там и там. И то же самое касается и более взрослых, и студентов. Наличие огромного количества общественных объединений, различного рода структур – люди просто обязаны попробовать себя в них и определиться, надо ли им это по жизни. Может быть, они там себя как раз таки и найдут. Юлия Бешанова:

Все равно старшеклассники жалуются, что и курсы подготовительные, и репетиторы. Александр Шатько:

Сами виноваты. Калина Капуцкая:

Это же возможности. Правильно вы отметили, что родители в погоне за разносторонним суперобразованием своего ребенка забывают о здоровье наших детей. Тут тоже очень важно помнить, что перегружать ребенка ни в коем случае нельзя. Потому что такой юный возраст, когда ребенок формируется, и заставлять его каждый час быть занятым каким-либо видом – то он в спорте, то он в творчестве. Юлия Бешанова:

Нельзя иметь свободного времени. Александр Шатько:

Это психологическая перегрузка больше, чем физическая.

Калина Капуцкая:

Это тяжело, надо по очереди. Позанимался, не нравится – выбрал следующий вид. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше детей приходило в спорт. Потому что родители боятся очень часто – травматичен и так далее. Тем не менее спорт – это здоровье. Юлия Бешанова:

Но не профессиональный спорт. О травмировании детей в школе и на улице Александр Шатько:

К сожалению, я скажу такую, может быть, не всем понравится, вещь, что уроки физкультуры они считают самыми травмоопасными. С одной стороны, если ребенок на улице споткнулся, грубо говоря, сделал ссадину на руке – это норма, а если он сделал это на уроке физкультуры – это уже беда. Но на самом деле здесь тоже надо относиться к этому пожестче. Это все-таки умение себя вести, это та техника безопасности, которая, к сожалению, отрабатывается через ссадины, раны, ожоги, разбитые носы и так далее и тому подобное. Это тоже в жизни, это тот же опыт. Детки маленькие – почему мы розетки закрываем, стараемся окна закрывать? Потому что им все интересно. Если уже один разочек попал, дай бог ему здоровья, то уже в следующий раз не полезет. Юлия Бешанова:

Вы говорите, что если случилось на улице, то это нормально, если в школе, то это проблема и для учебного заведения в том числе. Как это нивелировать и объяснить, что в принципе это тоже нормально. Насколько я понимаю, для школы это тоже серьезные последствия, если какие-то травмы происходят в течение учебного дня. Калина Капуцкая:

Конечно. Травмирование на уроке рассматривается как чрезвычайное происшествие, и этого быть не должно при условии, если выполнены все правила безопасности самими же учащимися. Каждое учреждение и контролирует, и заботится, и старается, чтобы таких случаев не было. Юлия Бешанова:

И с родителями какой-то особый контакт должен быть?

Калина Капуцкая:

Родители в большинстве своем понимающие. Они понимают, что ребенок шустрый, где-то сам нарушил, виноват, бывает, случается. Но это мелкие какие-то травмы. Поэтому я думаю, здесь надо разговаривать, объяснять, говорить на примерах и обеспечивать безопасность в школе. Александр Шатько:

100 человек в рекреации на перемене – это огромное количество динамичных ребят после сидения 45 минут, которым надо подвигаться, особенно малыши, начальная школа – это большая проблема и для учителя. Попробуй вот уследи. Когда-то приводили родителей у меня тех, которые говорили, что травмоопасно, что вы не смотрите за детьми, мы приводили просто на перемены, на уроки, они наблюдали за этим процессом и немножечко успокаивались. Им тоже надо дать возможность принять участие и увидеть, что это непростые ситуации. Иногда надо и своих детей слегка приуризонить. Юлия Бешанова:

Не могу не спросить, на самом высоком уровне решался вопрос о том, что учителя нужно разгрузить от заполнения документов, снизить процесс бюрократизации. Вроде бы как с точки зрения законодательства все сделали, а как на практике: вздохнул ли учитель свободнее? Потому что тоже огромное количество бумаг, журналов различных, да тот же всеобуч взять пресловутый. Жить стало легче учителю? «Это обязанность, от этого уйти не можем». Что такое всеобуч и почему учителю приходится так много работать с документами? Александр Шатько:

Самое ненужное – это всеобуч. На сегодняшний момент не приносит той пользы, которую приносил когда-то. Потому что отсутствуют прописка, регистрация, есть бабушки и дедушки. И то, что ты выберешь и будешь знать, что у тебя 150 первоклассников по твоему микрорайону идут в школу, это не значит, что 150 придет. Может, придет 200, а может придет 60.