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Состоялась жеребьёвка мужского и женского кубков Беларуси по баскетболу

21 октября 2025 20:15
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Состоялась жеребьевка финала четырех мужского и женского национальных кубков по баскетболу. Девушки за почетный трофей будут спорить 22 и 23 ноября в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Играть предстоит в Республиканском училище олимпийского резерва. В решающую стадию пробились два столичных клуба, представительницы Минской области и Гродно. Волей жребия горожанки разошлись по разным парам. 

Главной команде предстоит помериться силами с «Горизонтом». «Олимпия» проэкзаменует молодежь. В первый день состоятся поединки 1/2 финала, медальные разборки назначены на воскресенье. Будет проведен бронзовый матч и золотой. 

У мужчин известны три участника. Компанию «Гродно-93», «Минску» и «Борисфену» составит победитель предварительного раунда. Даты матчей: 29 и 30 ноября.

# Баскетбол

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