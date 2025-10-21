Кубок Президентского спортивного клуба разыграют четыре сборные

Стал известен состав участников и расписание Кубка Президентского спортивного клуба по хоккею. Турнир для подрастающего поколения пройдет на «Чижовка-Арене» с 5 по 8 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За трофей посражаются четыре сборные. Нашу страну представят команды до 17 и 18 лет. Россияне выставят дружину U-16. Казахстан – парней до 18 лет. Формат соревнований традиционный – каждый померится силами с каждым.

Запланированы выставочные матчи женской сборной России с юношеской командой Минска, в состав которой также будут включены девушки. Вход на трибуны свободный. Старшая команда Беларуси становилась обладателем Кубка шесть раз. Последний успех датирован 2023 годом.