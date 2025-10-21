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Кубок Президентского спортивного клуба разыграют четыре сборные

21 октября 2025 20:15
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Стал известен состав участников и расписание Кубка Президентского спортивного клуба по хоккею. Турнир для подрастающего поколения пройдет на «Чижовка-Арене» с 5 по 8 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За трофей посражаются четыре сборные. Нашу страну представят команды до 17 и 18 лет. Россияне выставят дружину U-16. Казахстан – парней до 18 лет. Формат соревнований традиционный – каждый померится силами с каждым. 

Запланированы выставочные матчи женской сборной России с юношеской командой Минска, в состав которой также будут включены девушки. Вход на трибуны свободный. Старшая команда Беларуси становилась обладателем Кубка шесть раз. Последний успех датирован 2023 годом.

# Хоккей

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