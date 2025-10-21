От оптических систем до спутников – что представили на Белорусском космическом конгрессе

В Минске проходит Белорусский космический конгресс. Одно из ключевых научных событий года в сфере космоса и высоких технологий собрало более 100 ведущих специалистов: экспертов космических агентств СНГ, представителей научных и промышленных организаций Беларуси, России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания инновационные проекты, применение искусственного интеллекта, подготовка кадров для отрасли, а также определение приоритетных направлений и совместных инициатив, в том числе в рамках Союзного государства.