От оптических систем до спутников – что представили на Белорусском космическом конгрессе
В Минске проходит Белорусский космический конгресс. Одно из ключевых научных событий года в сфере космоса и высоких технологий собрало более 100 ведущих специалистов: экспертов космических агентств СНГ, представителей научных и промышленных организаций Беларуси, России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания инновационные проекты, применение искусственного интеллекта, подготовка кадров для отрасли, а также определение приоритетных направлений и совместных инициатив, в том числе в рамках Союзного государства.
О ходе научного диалога Анастасия Близнюк.
От передовых оптических систем до спутников и специализированной аппаратуры – на площадке представлено более 50 экспонатов научно-технической продукции космического назначения. Здесь же макет новейшего летательного аппарата – совместная разработка ученых Союзного государства. Спутник сверхточного разрешения позволит решать задачи от мониторинга природных ресурсов до предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Александра Смагина, ведущий специалист по работе с клиентами центра эксплуатации БКСДЗ унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:
Это преемник нашего белорусского космического аппарата, который был запущен в 2012 году. Запуск этого космического аппарата запланирован на 2028 год. Если до этого мы снимали в панхроматическом режиме, то есть в черно-белом, с разрешением 2,5 метра и мультиспектральном с разрешением в 10,5 метров, то сейчас это уже будет в панхроме 0,35 сантиметра и в мультиспектре 1,4 метра. Плюс появится возможность видеосъемки и стереосъемки.
Среди уникальных продуктов научной мысли – экспериментальный образец спутникового газоанализатора. Аппарат при съемке обнаруживает источники выброса метана и повышенную концентрацию газа в воздухе. Устройство способно фиксировать даже незначительные утечки. Разработкой заинтересовались ведущие энергетические компании.
Наряду с демонстрацией современных космических технологий, конгресс стал площадкой для диалога ученых из Беларуси, России и Китая. Главная цель космического конгресса – обозначить ключевые направления развития отрасли, укрепить международное сотрудничество. Успешно завершен первый белорусско-российский эксперимент «Стандарт-Луна». Цель которого – помочь космонавтам легче адаптироваться к условиям низкой гравитации.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Международной площадкой для обсуждения передовых космических технологий Минск становится в девятый раз. Обширная трехдневная программа форума включает пленарные заседания, круглые столы, обсуждения новейших разработок и проектов.
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