Лазуткин: Лукашенко хочет помочь организовать в Ливии нормальную мирную жизнь

Григорий Азаренок, СТВ: Почему Батька так борется с коррупцией? Почему так Каддафи боролся с коррупцией? Не получилось вернуть цветную революцию, он вполне себе в гражданской войне, даже в восстании этих вооруженных отрядов, он их подавлял. Вполне себе успешно. И власть была ему верна. И все было хорошо, и был режим стабилен. А вот Сирия пала. У Сирии полумиллионная армия, 500-тысячная, и не стали сопротивляться против примерно 200 тысяч боевиков нынешнего лидера Аш-Шараа. Все коррумпированы. И в Непале фактор-то был какой, там реальная элита уже кукухой поехала. Хоть она и коммунистически называлась. Название – это одно, а что они делают в реальности – это другое. Там они от роскоши уже ошалели. В бедной стране, где это все на виду, где еще и перенасыщение молодого населения, где много рождаются. Почему китайцы расстреливают? Почему у нас садят? В России сейчас какие интересные процессы. Каждый день то суд, то еще что-то с директорами корпораций, замдиректорами, мэры, губернаторы, замгубернаторы. Потому что нельзя так. Нельзя жить в формате Первой мировой. Кого-то вши загрызли, а кому-то жемчуг мелок. Нельзя так. Если у вас уж бедное население, то бедные должны быть и чиновники.

Андрей Лазуткин, политолог:

Каддафи жил в шатре поэтому. Он показывал, что, видите, я такой же, как и вы. Там же был родоплеменной строй. И люди, которые видели бы вот этот разрыв, они бы не поддерживали другой клан, который наживается на нас на всех. Это был грамотный руководитель. Это вообще люди другого поколения. Это не типа Макрона или Стармера придурочного, или Мерца, они даже своими партиями не управляют. Там среди единомышленников постоянные расколы. А тут люди, тот же Саддам Хусейн, которые объединили лоскутное одеяло, или Асад, еще особенно отец, страны, которые – вот их невозможно было бы соединить вместе. Это были люди огромной харизмы, огромной воли. А что сегодня приходит им на смену? Десять полевых командиров будет, которые снабжаются просто с Запада. К сожалению, когда у вас до какой-то структуры распадается государство атомизированное, ну вот на банды оно распалось, вы будете собирать потом 20 лет. Ну как Сомали. Есть какая-то точка невозврата.

И вот Президент, принимая здесь этих людей, он говорит о том, что мы хотим помочь вам организовать нормальную мирную жизнь. Он же там не оружие предлагает им покупать, там шли переговоры как раз по всяким мирным поставкам. То есть вот техника наша, вот промышленные какие-то объекты, давайте что-то построим, давайте сельское хозяйство, давайте то, давайте это. И они будут это все покупать. Мы открыли торговое представительство. То есть не какую-то военную базу или что-то еще. Это торгпред, который будут покупать у нас, скажем, трактора.

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