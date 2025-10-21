Лазуткин о Ливии: Западу выгодно, чтобы в стране не было единого правительства

Андрей Лазуткин, политолог:

Страна, где примерно 10 лет, чуть больше, идет гражданская война. Она не сразу началась, но получилось двоевластие, то есть одно правительство не признало другое. И, конечно, откуда берутся все эти противоречия? Потому что Западу выгодно, чтобы в стране не было единого правительства. Они же Каддафи-то свергли, да? А почему они не могут свергнуть Хафтара? Это же проще, когда нет централизованного государства, когда сил меньше. А западники поддерживают эту гражданскую войну, чтобы покупать дешевле ресурсы. Даже если у вас будет марионетка своя какая-то, все равно нефть имеет какую-то рыночную стоимость. Вот вы ее будете продавать плюс-минус по этой стоимости. Ну, как сегодня вся Африка торгует нефтью. А когда полевые командиры за оружие покупают эту нефть, продают ее, вернее, то в 5 раз меньше может быть цена. Или другие всеценные ресурсы. По такой же схеме они замораживают конфликты в Африке, и там идет постоянная война, чтобы оттуда выкачивать ресурсы. Вот это путь, по которому толкают сегодня Ливию.

Читайте также:

Лазуткин: США невыгодно полностью снимать санкции с Беларуси

Лазуткин: Лукашенко хочет помочь организовать в Ливии нормальную мирную жизнь

Лазуткин об убийстве Западом лидеров несогласных с ними стран: получили реэкспорт того, что насаждали